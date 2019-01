Kotimaa

Seksuaalirikoksesta epäilty taksikuski edelleen tavoittamatta – poliisi pyytää havaintoja

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005971703.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rikosepäily ei vie taksikuskilta ajolupaa

Osasta taksiautoista löytyy turvakamera