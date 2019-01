Kotimaa

Pakkanen kiristyy – pohjoiseen jopa -30!

Pakkanen kiristyy edelleen.

Lunta sataa vielä kaakossa aluksi. Päivällä sää on enimmäkseen poutainen, joitakin lumikuuroja voi tulla. Lapissa on selkeää laajalti. Maan etelä- ja keskiosassa on runsasta pilvisyyttä, mutta paikoin pilvipeite rakoilee. Luoteistuuli on kohtalaista, pohjoisessa heikompaa.



Pakkasta on päivällä lännessä 7–15, idässä 15–20, pohjoisessa 15–30 astetta.



Maanantaina pakkanen kiristyy edelleen. Sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Tuuli heikkenee. Etelässä on päivällä noin 15 astetta pakkasta.



Tiistaina paikallisten lumisateiden mahdollisuus kasvaa. Pakkanen vähän heikkenee.