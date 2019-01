Kotimaa

Historialliselle lottopotille ei löytynyt ottajaa – tällä rivillä olisi kuitannut 15 miljoonaa euroa

Lotto-pelissä on eletty jo viikkojen ajan kuivaa kautta. Päävoittoja ei ole löytynyt, vaikka suomalaiset eivät ole hylänneet kestosuosikin asemassa olevaa rahapeliään.Viikkojen saatossa ja päävoittoon oikeuttavan rivin loistaessa poissaolollaan lottopotti on kasvanut ennätyksellisen suureksi.Lauantaina arvotulla kierroksella 3/2019 tarjolla olikin huikeat 15 miljoonaa euroa.6, 19, 20, 26, 30, 37, 40. Lisänumeroksi arvottiin 18 ja plus-numeroksi 30.Lauantai-Jokerin voittoriviksi arvottiin 4 1 5 5 0 0 9.Loma-tonnin saa kombinaatiolla Nizza 97.Pitkä, päävoitoton kuiva kausi jatkui myös lauantaina, sillä täysosumia ei lotosta löytynyt. Myös 6 + 1 -osumat loistivat poissaolollaan.6 oikein veikanneet (68 kappaletta) kuittaavat itselleen 3479 euroa. Plussattuna summan saa viisinkertaisena.Yllä olevalla videolla voit tutustua ISTV:n seurassa lottovoittajien kabinettiin.tiedotteen mukaan 6 oikein -tuloksista kaksi oli tuplattuja, joten noille riveille maksetaan 40 000 euroa kummallekin. Rivit oli pelattu Sipoon S-market Nikkilässä ja Vantaan Martintorin R-kioskilla.20 000 euron voitot Jokerista menevät sipoolaiselle nettipelaajalle, sekä Kotkan Taruraitin R-kioskin ja Alastaron Salen asiakkaille.Toistaiseksi Suomen historian suurin lottovoitto jaettiin viime kesänä, kun nettipelaaja Ruokolahdelta voitti 14,5 miljoonaa.Todennäköisyys voittaa Loton päävoitto on yhden suhde 18,6 miljoonaan.