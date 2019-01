IS Valkeakoskella: Kyteneestä asunnosta löytyi 2 ruumista – hätäkeskukseen soittanut asukas: ”Luulin asunnon olevan tyhjä”

Kotimaa

Miehet vaikuttivat ”erilaisilta nuorilta” – naapuristossa oli herännyt epäilyjä





Poliisi on aloittanut henkirikostutkinnan viime yönä Valkeakoskella tapahtuneista kahdesta henkirikoksesta. Asiaa tutkitaan kahtena murhana sekä tuhotyönä.Palavasta asunnosta kuolleina löytyneet kaksi miestä olivat kotoisin Valkeakoskelta. He olivat syntyneet vuosina 1980 ja 1989.Poliisin mukaan miehissä oli tulipalon aiheuttamien vammojen lisäksi myös muita ulkoisia vammoja. Poliisin mukaan suoritetussa ulkotarkastuksessa on käynyt ilmeiseksi, että molemmat miehet on surmattu.kuvaaja vieraili Lempääläntiellä sijaitsevassa talossa lauantaina. Samalla IS:n kuvaaja törmäsi samassa rapussa asuvaan naapuriin.Naapuri kertoi, ettei asunnosta kuulunut perjantai-iltana minkäänlaisia ääniä.– Olin kotona ja katselin televisiota. Huomasin, että jossain oli savua ja lähdin katsomaan, mistä se tulee.Naapuri ilmoitti tulipalosta hätäkeskukseen. Palokunta ja poliisi saapuivat paikalle kello 23.30 jälkeen.– Ihmettelin, kuinka paljon henkilökuntaa ja kalustoa tuli paikalle.Poliisi on aiemmin tiedottanut, että asuntoon mennessään pelastajat löysivät miehen, joka tuotiin asunnosta ulos elvytystä varten. Lähes välittömästi havaittiin, että henkilö oli menehtynyt. Myöhemmin ilmeni, että asunnossa oli myös toinen miespuoleinen vainaja.Naapuri kertoo yllättyneensä huomatessaan, että rappukäytävässä koetettiin elvyttää asunnossa ollutta miestä. Naapurin mukaan mies näytti asunnossa asuneelta mieheltä.– Sanoinkin palokunnalle luulleeni, että asunto oli tyhjä, sillä miehistä toisen auto ei ollut pihassa.Naapuri kertoo auton olevan sama, jota poliisi on tiedottanut etsivänsä. Poliisi on kertonut auton liittyvän tapahtumiin.Naapurin mukaan poliisi pyöri paikalla pitkään ja jututti häntä vielä aamuviideltä. Naapuri sanoo kertoneensa poliisille samat asiat kuin IS:lle.Naapurin mukaan kaksi miestä asuivat asunnossa yhdessä. Hän arvionsa mukaan ainakin toinen miehistä asui asunnossa noin vuoden verran.– He olivat kuin majakka ja perävaunu. He menivät yhdessä kaikkialle.Naapuri kertoo, ettei käynyt miesten kanssa keskusteluja.– He vaikuttivat vähän sellaisilta erilaisilta nuorilta. Omituiset elämäntavat ja käytöstavat, he kulkivat erikoiseen aikaan, naapuri pohtii.Naapuri kertoo, että asunnosta kuului usein yöaikaan melua, kuten reikien poraamista seinään. Hänen mukaansa eräs naapureista oli aikaisemmin ilmoittanut miehistä poliisille.– Kyllä talossa oli heistä epäilyksiä. Meillä oli epäilyjä huumeiden käytöstä.Naapuri ei osaa sanoa, kuinka usein asunnossa kävi vieraita. Aluetta hän kuvailee rauhalliseksi.