Syyte: Mies luuli olevansa isä ja maksoi 29 750 euroa– väittää naisen huijanneen härskisti

Syytteen mukaan nainen olisi petkuttanut miestä pahemman kerran.Mies luuli olevansa vuoden 2014 kesällä syntyneen lapsen isä, vaikka näin ei todellisuudessa ollut. Syyttäjän mukaan nainen ei ollut kertonut miehelle, että hän oli lapsen siittämisajankohtaan sukupuoliyhteydessä toisen miehen kanssa.Syyttäjän mukaan vuonna 1977 syntynyt nainen oli uskotellut vuotta nuoremmalle miehelle, että tämä olisi lapsen isä. Tästä aiheutui pahoja seuraamuksia.Syyttäjä kirjoittaa haastehakemuksessaan, että petkutuksen takia mies ei voinut tehdä isyyden kumoamiskannetta kahden vuoden määräajassa, joka on laissa määrätty. Siten mies on yhä virallisesti lapsen isä.Tämän lisäksi mies on maksanut lapsen elatuksesta koituvia kuluja yhteensä 11 700 euroa, syyttäjä toteaa. Tämän lisäksi mies on maksanut naisen ja perheen elatukseen kuuluvia maksuja vähintään 18 050 euroa.– (Nainen) on siten menettelyllään aiheuttanut (miehelle) vähintään 29 750 euron suuruisen taloudellisen vahingon, syyttäjä toteaa.Hän vaatii naiselle rangaistusta törkeästä petoksesta. Epäilty rikos on tapahtunut Lappeenrannassa vuoden 2013 syyskuun ja vuoden 2016 huhtikuun välisenä aikana.