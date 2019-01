Sivullinen järkyttyi, kun isä nöyryytti sukset jalassa ojassa makaavaa lastaan ladulla – 5 vinkkiä hiihdon aloittamiseen lapsen kanssa

Viisi vinkkiä hiihdon aloittamiseen lapsen kanssa

1. Varusteet kuntoon. Se ei tarkoita, että niiden täytyy olla kalliit vaan sitä, että sukset ja sauvat ovat oikean mittaiset. Axa Sorjanen kehottaa myös hankkimaan lapselle monot sen sijaan, että suksissa olisi remmisiteet.



2. Perinteinen hiihtotapa on luonnollisempi tapa aloittaa hiihto. Sorjanen suosittelee lapsen ensimmäisiksi suksiksi nano-pinnoitettuja pitopohjasuksia, jolloin vanhemmilta ei vaadita voitelutaitoa.



– Pito on luistoa tärkeämpi. Jos suksi lipsuu eikä pidä, hiihto käy lapselle hirveän raskaaksi ja lapsi turhautuu nopeasti.



3. Alkuun kannattaa lähteä liikkeelle ilman sauvoja. Sorjanen kehottaa kävelemään ja laahaamaan suksia latua pitkin niin, ettei suksia kuitenkaan nosteta ladusta.



– Kun liuku alkaa löytyä, voi sauvat ottaa mukaan, vinkkaa Sorjanen, jonka mukaan liukua voi harjoitella sauvojen kanssa myös niin kutsutulla potkukelkka-tyylillä, jolloin toinen suksi otetaan pois jalasta ja vauhtia potkitaan monolla.



4. Alkuun on hyvä hiihtää mahdollisimman lyhyttä lenkkiä. Hiihtäminen voi tuntua lapsesta raskaalta, jos heti alkuun ei oivalla, mistä on kyse.



– Suosittelen, että hiihdellään tosi lyhyitä rinkejä. Esimerkiksi 150 metriä ja sitten takaisin. Tai jos on mahdollisuus kiertää urheilukenttää tai hiihtomaata.



5. Sorjasen mukaan mäkiäkään ei kannata vältellä. Hän suosittelee viemään lapsen laskemaan mäkeä jo ensimmäisillä hiihtokerroilla. Oikeaoppinen laskuasento on syöksylaskuasento.



– Lapset rakastavat mäkiä ja ovat yleensä pelottomia. Jos osaa opettaa laskemaan oikein, lapsen painopiste on niin matalalla, että he tulevat alas turvallisesti, jos lasku on suora.