Lauantain sää: lumisateita luvassa lännessä, kunnon pakkasia idässä ja pohjoisessa

länsiosaan leviää tänään lumisateita lännestä. Iltapäivällä lumisateet leviävät Etelä-Pohjanmaalle ja illalla etenkin Pirkanmaan tienoille. Pohjoisessa satelee lunta siellä täällä vähäsen.Pilvisyys on iltapäivällä runsasta tai lisääntyy. Poutaisinta on idässä.Pakkanen on heikointa päivällä länsirannikolla ja yöllä lounaassa. Idässä ja pohjoisessa pakkasta on laajalti viitisentoista astetta, Lapissa pakkasta on 15–25 astetta.vastaisena yönä maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu matalapaineenkeskus, lumisateita tulee kaakkoon. Lapissa selkenee.Vielä sunnuntaiaamuna idässä sataa lunta ja pohjoisesta tuulee. Sunnuntaina päivällä luoteinen ilmavirtaus heikkenee ja sää muuttuu lännestä alkaen selkeämmäksi. Idässä on odotettavissa jokusia lumikuuroja. Lännessä pakkanen kiristyy.tuuli on heikkoa ja sää puolipilvinen tai pilvinen. Lapissa on selkeää. Pakkasta on iltapäivällä lännessä kymmenisen, idässä ja pohjoisessa 15–20 pakkasastetta, Lapissa pakkasta on 20–25 astetta, paikoin lähes 30 astetta.Sunnuntaina matalapaine loittonee Etelä-Suomesta itään ja päästää kylmemmän ilman Suomesta myös Baltiaan. Myös Britteinsaarille virtaa luoteesta kylmempää ilmaa. Etelä-Euroopassa on monin paikoin epävakaista.