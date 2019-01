Kotimaa

Kuopion kaupunginteatterissa laaja vesivahinko – ”Vettä on kolmessa kerroksessa”

Juuri nyt

19.1. 3:11

Syyksi epäillään sprinkelriputken vioittumista.

Kuopion kaupunginteatterin rakennuksessa on sattunut laaja vesivahinko, tiedottaa pelastuslaitos.



Pelastuslaitoksen mukaan vesivahingon syynä on ilmeisesti sprinkleriputken vioittuminen, jonka seurauksena vettä on päässyt valumaan kolmeen kerrokseen.



Ilmoitus tapahtuneesta tehtiin puoli yhdeltä lauantain vastaisena yönä. Pelastuslaitoksen yksiköt ovat paikalla selvittämässä tilannetta.