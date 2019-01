Asentaja-Ismo hiljensi IS:n torstaisessa vaalitentissä puoluejohtajat – IS tapasi 60-vuotiaan asentajan Tampereella ”Jos joudun työttömäksi, kuka minut työllistää?

Kotimaa

Asentaja-Ismo hiljensi IS:n torstaisessa vaalitentissä puoluejohtajat – IS tapasi 60-vuotiaan asentajan Tamper

Miksi aina puhutaan iästä? Miksi ei puhuta työuran pituudesta?

Ismo Korpelan https://www.is.fi/haku/?query=ismo+korpelan , 60, kysymys IS:n vaalitentissä sai puoluejohtajat mietteliäiksi. Asentaja-Ismo asetti kysymyksen aktiivimallista.– Kuka minut työllistäisi, jos joutuisin työttömäksi? hän kysyy.Ismo Korpela on ollut 43 vuotta työelämässä.– Lähdin 17-vuotiaana Tampellaan suoraan ammattikoulusta, Ismo Korpela kertoo.Nykyinen työnantaja on metallialan yritys Walpella. Rankka työ on jättänyt mieheen jälkensä.– Vasen korva on kuuro syntymävian takia. Oikean korvan tinnitus on tullut työpaikan metelistä. Valkosormisuus on seuraus paineilmatyökalujen käytöstä. Ne on hakkaavia työkaluja. Valkosormisuus on ammattitauti.– Silmissä on glaukooma. Otan silmätipat joka ilta. Jos sitä ei hoida, on mahdollisuus sokeutua.ei ole itse joutunut aktiivimallin kanssa tekemisiin.– Kuulun siinä mielessä onnellisten ryhmään, että olen koko ikäni ollut töissä. Mutta jos joudun työttömäksi, kuka minut työllistää? Korpela pohtii.Sitä samaa ihmettelivät puoluejohtajat IS:n vaalitentissä. Pidettiin kohtuuttomana, jos asentaja-Ismon kaltainen henkilö joutuu aktiivimallin pompoteltavaksi.– Jos on ikää 55 vuotta ja työuraa 35 vuotta, niin mielestäni ne on tehneet osuutensa tähän yhteiskuntaan.– Aktiivimallia ymmärrän sikäli, että alle viisikymppiset ja varsinkin nuoret pitäisi saada työelämään, mutta onko se oikea malli, että leikataan päivärahaa. Jokin muu porkkana pitäisi olla, joka saisi nuoremmat työelämään.on vakituinen työpaikka. Mutta aina on mahdollista, että kilometritehdas kutsuu häntäkin. Silloin olisi edessä “Sipilän kerho”, niin kuin jotkut aktiivimallia kutsuvat.– Mitä olen kuullut ja lukenut, kyllähän ne aika turhia on, jos siellä opetetaan, kuinka työtä haetaan. Ja mitä minä vielä tällä työuralla opettelisin?Eläkejärjestelmäkään ei suosi asentaja-Ismon kaltaisia. Korpelalla on takana 43 vuotta työuraa, ja eläke odottaa vasta kolmen ja puolen vuoden päässä, kun 63 ikävuotta tulee täyteen.– Miksi aina puhutaan iästä? Miksi ei puhuta työ­uran pituudesta? Sen pitäisi olla ratkaiseva.Kun aloittaa työt nuorena, niin ei siitäkään palkita. Korpela aloitti 17-vuotiaana, mutta eläke alkoi karttua vasta 23-vuotiaana.– Minkä takia minua siitäkin rangaistaan? Kuusi vuotta pois eläkekertymästä. Ne on kuitenkin töissä oltu ja eläkkeet maksettu.pidettiin kohtuuttomana sitä, jos asentaja-Ismon kaltainen henkilö joutuisi aktiivimallin kouriin.

Miltä poliitikkojen vastaukset kuulostivat?

Asentaja-Ismo