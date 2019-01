Kotimaa

Lennonjohdon toimitusjohtaja Helsinki-Vantaan vaaratilanteesta: ”Mikään läheltä piti -tapaus se ei ole ollut”

Helsinki-Vantaan

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lennon

https://www.is.fi/uutisvihje/