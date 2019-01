Kotimaa

Asiantuntija Helsinki-Vantaan vaaratilanteesta IS:lle: Erittäin harvinainen tilanne

Helsinki-Vantaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005970811.html

https://www.is.fi/uutisvihje/