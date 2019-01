Poliisi julkaisi järkyttävät kuvat: 26 salakuljetettua pientä koiraa pidettiin surkeissa oloissa Itä-Helsingissä

Kotimaa

Poliisi julkaisi järkyttävät kuvat: 26 salakuljetettua pientä koiraa pidettiin surkeissa oloissa Itä-Helsingis





Helsingin poliisi tiedotti perjantaina tutkivansa tapausta, jossa 26 pientä koiraa löytyi erittäin huonossa kunnossa Itä-Helsingissä sijaitsevasta asunnosta.Poliisin mukaan eläimet Suomeen tuonut nainen on myynyt koiria netin myyntipalstoilla ja sosiaalisessa mediassa.Naisen asuntoon tehtiin kotietsintä 7. tammikuuta valvontaeläinlääkärille tulleiden vihjeiden perusteella. Koirat olivat eri-ikäisiä ja erirotuisia ja niitä pidettiin ahtaissa ja pimeissä tiloissa, poliisista kerrottiin.Poliisi julkaisi sosiaalisessa mediassa myös kuvia, joista näkyy, kuinka heikossa kunnossa laihat, sairaat ja ulosteen likaamat koirat olivat löydettäessä. Kaikki eläimet on sittemmin lopetettu.Naista epäillään törkeästä eläinsuojelurikoksesta ja salakuljetuksesta. Poliisin mukaan hän on kuulusteluissa kertonut tuoneensa koirat pääasiassa itse Virosta Suomeen. Koirien tuontiin ja myyntiin tarvittavat lupa- ja rokotusprosessit olivat kuitenkin tekemättä.Osa koirista oli lähtöisin EU:n ulkopuolisista maista. Valvontaeläinlääkärin mukaan koirien alkuperämaissa esiintyy rabiesta ja myyräekinokokkia.Puhjenneeseen rabiekseen, eli vesikauhuun ei ole hoitoa ja tauti johtaa kuolemaan. Myyräekinokokki on ihmisellä erittäin hankalasti hoidettava, vakava sairaus. Eläin voi tartuttaa ihmisen, vaikka ei itse vielä oireilisi ja vaikuttaisi silmin nähden terveeltä.Poliisi muistuttaa tiedotteessaan koiran hankkimista suunnittelevia siitä, että pennun ostaminen epämääräisistä oloista edistää rikollista toimintaa, sillä ongelmaa ei ratkaista pelkästään viranomaistoimin.– Rikolliset jatkavat tätä niin kauan kuin suomalaiset ostavat autojen peräkonteista ja epämääräisistä paikoista laittomasti maahantuotuja eläimiä. Tästä asiasta on tiedotettu jo vuosikausia ja kansalaisilta odotettaisiin jo asiassa valveutuneisuutta. Niin kauan kuin on kysyntää, on myös tarjontaa.Tiedotteessa muistutetaan lisäksi, että vaikka hämäristä oloista hankitun pennun ostohinta olisi pieni, voivat kulut kasvaa suuriksi, jos pentua joudutaan käyttämään usein eläinlääkärissä. Pahimmassa tapauksessa pentu kuolee nopeasti.– Rikollisia ei kiinnosta, minkälaista olosuhteista pennut ovat peräisin ja millaisia sairauksia niillä mahdollisesti on. Rikollinen on tyytyväinen kun saa rahansa. Mielenkiinto loppuu siihen.Itä-Helsingissä ilmi tulleen tapauksen esitutkinnassa poliisi selvittää rikoskokonaisuuden laajuutta ja saadun rikoshyödyn määrää.Tästä syystä poliisi pyytää ihmisiä, jotka epäilevät hankkineensa koiranpennun epäillyltä naiselta ottamaan yhteyttä poliisin. Poliisin mukaan epäilty nainen on netin ja sosiaalisen median myyntipalstoilla käyttänyt ainakin nimimerkkejä Kornelia ja Lea.– Ostajia ei epäillä rikoksesta, eikä poliisi kohdista toimia ostajiin tai ostettuihin koiriin, poliisi korostaa.Ostajia pyydetään ottamaan yhteyttä poliisiin sähköpostitse elainsuojelurikokset.helsinki@poliisi.fi.