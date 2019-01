Kotimaa

Risto löysi Thaimaasta elämänsä rakkauden – tällaista on perheen arki Seinäjolla

Oheisella videolla kerrotaan tilastotietoja suomalaisten ja muiden maiden kansalaisten välisistä avioliitoista.

Thailaiset ovat hyvin seurallisia ja kaipaavat ympärilleen ihmisiä.

Me olemme vaimoni kanssa pystyneet jo suhteen alussa puhumaan syvällisistäkin asioista.





Thai on perheen yhteinen kieli

He ottavat kontaktia, vaikkei yhteistä kieltä olisikaan. Ehkä se tekee suomalaiseen suuren vaikutuksen.