Finnairin kapteeni sai potkut ja ehdollista yli 2 promillen humalasta – oikeus selitti tuomiota vertaamalla törkeään rattijuopumukseen

Finnairin kapteeni sai potkut ja ehdollista yli 2 promillen humalasta

Toinen työntekijä ilmoitti, poliisipartio puhallutti

Valmistautui heti lähtemään lennolle ennen kiinnijäämistään

Täyttäisi törkeän rattijuopumuksen tunnusmerkistön

Oikeus pohti kohtuullistamista

Täytynyt ymmärtää tekonsa todennäköiset seuraamukset

Finnairin entinen lentäjä on tuomittu kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Hän oli lähdössä päihtyneenä lennolle.Kyse oli viime elokuisesta Finnairin lennosta Helsingistä Roomaan. 44-vuotias kapteeni oli lähdössä kuljettamaan konetta tuomion mukaan yli kahden promillen humalassa.Ilmoituksen päihde-epäilystä teki toinen Finnairin työntekijä. Paikalle hälytettiin poliisipartio, joka puhallutti kapteenin. Finnair purki tapauksen jälkeen lentäjän työsuhteen. Matkustajia oli siis jo saapunut koneeseen ennen kuin poliisipartio tuli puhalluttamaan 44-vuotiaan kapteenin.Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antoi päätöksensä kirjallisessa menettelyssä perjantaina 18. tammikuuta.Asiakirjasta käy ilmi, että lentäjä oli tunnustanut syytteessä kuvatun menettelyn ja antanut suostumuksensa kirjalliseen menettelyyn.Käräjäoikeus perusteli tuomiota sillä, että lentäjä on siten riidattomasti yli kahden promillen humalatilassa alkanut suorittaa kapteenille kuuluvia lentoturvallisuuteen vaikuttavia tehtäviä.Menettelyllään lentäjä oli syyllistynyt ilmaliikennejuopumukseen. Ilmaliikennejuopumuksen rangaistusasteikko on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.Lentäjä on käräjäoikeuden mukaan toiminut matkustajalentokoneen kapteenina erittäin vastuullisessa tehtävässä.– Hän oli ehtinyt siirtyä lentokoneeseen, suorittaa sen ulkoisen tarkastuksen ja lentokoneeseen oli saapunut jo matkustajia, on selvää, että lentäjä on valmistautunut välittömästi lähtemään lennolle ennen kiinnijäämistään, oikeus toteaa.Oikeuden mukaan rikos ei ole sakolla sovitettavissa sen vaarallisuus ja rikoksesta ilmenevä syyllisyys huomioon ottaen, vaikka lentäjän toimet eivät ole edenneet ilma-aluksen ohjaamiseen asti.Käräjäoikeus katsoo, että rikoksesta olisi ilman vaadittua rangaistuksen kohtuullistamista mitattava kolmen kuukauden vankeusrangaistus.– Rangaistuskäytäntö ilmaliikennejuopumuksen osalta on vakiintumatonta ja tunnusmerkistö kattaa useita erilaisia tekoja eri asemassa toimivilta henkilöiltä, oikeus toteaa.Käräjäoikeuden mukaan vuosina 2009–2017 Suomessa on vuosittain tuomittu ilmaliikennejuopumuksista rangaistuksia 0–3 kappaletta. Rangaistuksista kaksi kolmasosaa on tuomittu sakkoina ja loput lyhyinä pääsääntöisesti ehdollisina vankeusrangaistuksina.Oikeus vertasikin tapausta muihin liikennejuopumuksiin.– Rangaistuksen mittaamista voidaan suhteuttaa myös muihin liikennejuopumusrikoksiin, oikeus toteaa.– Rattijuopumusrikoksena tarkasteltuna lentäjän veren alkoholipitoisuuden määrä täyttäisi törkeän rattijuopumuksen tunnusmerkistön ja siitä määrättäisiin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti noin 60 päivän ehdollinen vankeusrangaistu tehostettuna oheissakolla, päätöksessä todetaan.Lentäjä oli pyytänyt, että hänelle tuomittavaa rangaistusta kohtuullistettaisiin. Kapteeni on tapahtuneen johdosta menettänyt työpaikkansa ja lentolupakirjansa. Hän ei enää voi toimia ainoassa ammatissa, johon hän on kouluttautunut.Käräjäoikeus toteaa, että lentäjän vetoamat seikat ovat sinänsä sellaisia seuraamuksia, jotka voidaan ottaa huomioon rangaistusta lieventävinä seikkoina. Rangaistuksen kohtuullistamista puoltaa tässä tapauksessa aiheutuneiden seuraamusten ankaruus.Oikeus pohti rangaistuksen kohtuullistamista, mutta totesi, että lentäjän on täytynyt ymmärtää, että työsuhteen purkaminen ja lentolupakirjan menettäminen ovat hänen tekonsa hyvin todennäköisiä seuraamuksia.Käräjäoikeus katsoikin, ettei edellytyksiä rangaistuksen kohtuullistamiselle tässä tapauksessa ollut.Käräjäoikeus katsoi, että oikeudenmukainen seuraamus lentäjän syyksi rikoksesta on kolme kuukautta vankeutta. Estettä vankeusrangaistuksen tuomitsemiselle ehdollisena ei ole, eikä ehdollista vankeutta yksinään ole tässä tapauksessa pidettävä riittämättömänä rangaistuksena rikoksesta.