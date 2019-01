Koiria myynyttä naista epäillään törkeästä eläinsuojelurikoksesta – 26 pimeässä pidettyä pientä koiraa lopetettiin

Kotimaa

Koiria myynyttä naista epäillään törkeästä eläinsuojelurikoksesta – 26 pimeässä pidettyä pientä koiraa lopetet

Poliisin mukaan eläimet Suomeen tuonut nainen on myynyt koiria netin myyntipalstoilla ja sosiaalisessa mediassa.

poliisi tutkii tapausta, jossa yli 20 koiraa löytyi erittäin huonossa kunnossa Itä-Helsingissä sijaitsevasta asunnosta. Poliisin mukaan eläimet Suomeen tuonut nainen on myynyt koiria netin myyntipalstoilla ja sosiaalisessa mediassa.Naisen asuntoon tehtiin kotietsintä loppiaisen jälkeen valvontaeläinlääkärille tulleiden vihjeiden perusteella. Asunnosta löytyi yhteensä 26 erittäin huonokuntoista pientä koiraa. Koirat olivat eri-ikäisiä ja erirotuisia.Koiria pidettiin ahtaissa ja pimeissä tiloissa, kertoo poliisi. Eläimet olivat löydettäessä laihoja, sairaita, ulosteen likaamia ja muutoinkin heikkokuntoisia. Ne on sittemmin lopetettu.mukaan nainen on kuulusteluissa kertonut tuoneensa koirat pääasiassa itse Virosta Suomeen. Osa koirista oli lähtöisin EU:n ulkopuolisista maista, joissa esiintyy rabiesta ja myyräekinokokkia. Molemmat taudit voivat tarttua myös ihmiseen.Koirien tuontiin ja myyntiin tarvittavat lupa- ja rokotusprosessit olivat tekemättä. Naista epäillään törkeästä eläinsuojelurikoksesta ja salakuljetuksesta.