Kotimaa

Anna Perhon kolumni: Häpeä rahojasi, nainen!

Olin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkija

Akateemisten pölyjurttien uumenissa horrostavat ammattiajattelijat ovat usein niin vieraantuneita todellisuudesta, että jos jäämme odottamaan naisen euron kohenemista heidän ohjeillaan, niin vaivaistalo kutsuu.

Kokemukseni