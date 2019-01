Kotimaa

Itä-Suomen poliisi etsii kadonnutta Jannea – viimeinen varma havainto maanantailta

Lapinlahtelainen 31 -vuotias Janne Laitinen on ilmoitettu kadonneeksi, kertoo Itä-Suomen poliisilaitos.Poliisin mukaan Laitinen on nähty viimeksi maanantaina 7.1.2019 illalla Sonkajärvellä, jonka jälkeen hänestä ei ole varmoja havaintoja.Poliisin saaman tiedon mukaan hän olisi ollut 8.1.2019 aamulla Iisalmessa, mutta muita havaintoja hänestä ei toistaiseksi ole.Laitinen on noin 175 cm pitkä, tukeva, hänellä on tummat hiukset ja kulmakarvat. Poliisin tiedon mukaan Laitisella on tällä hetkellä lyhyeksi ajetut hiukset ja parta. Laitisen vaatetuksesta ei ole tietoa.Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki Laitiseen liittyvät vihjeet ja havainnot Itä-Suomen poliisilaitokselle joko soittamalla poliisin vihjepuhelimeen 0295 415 232 tai lähettämällä tiedot sähköpostin kautta vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.