Poliisi pyytää tietoja kadonneesta Jerestä – viimeisin yhteys 21-vuotiaaseen saatu joulukuussa





Poliisi pyytää tietoja 21-vuotiaasta Jere Lindellistä, johon ei ole saatu yhteyttä joulukuun lopun jälkeen. Lindell asuu Ylöjärven Viljakkalassa.Lindell on 176 senttimetriä pitkä ja hoikkavartaloinen. Lindellillä on tummat hiukset ja mahdollisesti myös tumma parta.Poliisi pyytää henkilöitä, joilla on tietoa Lindellistä ilmoittamaan niistä Nokian poliisiasemalle puhelimitse numeroon 0295 445 888 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi.