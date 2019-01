Veijo, 69, laittoi Pekka Haaviston koville Caruna-kysymyksellään IS:n vaalitentissä – sai yleisöltä raikuvat aplodit

Kotimaa

Veijo, 69, laittoi Pekka Haaviston koville Caruna-kysymyksellään IS:n vaalitentissä – sai yleisöltä raikuvat a

Juuri nyt





Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäisenä









Hämäläistä