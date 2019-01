Kotimaa

Raitiovaunu suistui kiskoilta Helsingin vilkkaalla Hämeentiellä: ”Kuului vähän rytinää ulkoa”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Raitiovaunu on suistunut osittain pois kiskoilta Helsingissä Hämeentiellä Sörnäisten Kurvin tienoilla. Alue tunnetaan erittäin vilkasliikenteisenä paikkana Helsingissä.– Raitiovaunu on suistunut osittain kiskoiltaan Hämeentiellä, mitään muuta ei tässä vaiheessa tiedetä. Liikenne sujuu suhteellisen hyvin ja poliisi on kohteessa, Helsingin poliisin yleisjohtaja kertoo IS:lle.Toistaiseksi ei ole tiedossa, mikä suistumisen aiheutti.Helsingin poliisi kertoo Twitterissä, että kukaan ei ole loukkaantunut tilanteessa. Poliisi ohjaa paikalla liikennettä.Poliisi kertoo noin varttia yli viiden torstai-iltapäivänä julkaisemassaan twiitissä, että liikennehaitta kestää vielä ainakin tunnin.– Kerromme täällä, kun tilanne on ohi, poliisi twiittaa.Aivan tapahtumapaikan lähellä Hämeentiellä sijaitsevassa rakennuksessa asuva Ilta-Sanomien lukija kertoo havahtuneensa ulkoa tulleeseen meteliin noin kello puoli viiden tienoilla.– En nähnyt kun se luisui paikaltaan. Ihmettelin vaan kun kuului vähän rytinää ulkoa, hän kuvailee.Hän kertoo, että pelastuslaitos ja poliisi ovat saapuneet paikalle. Hänen mukaansa kaikki matkustajat on tyhjennetty raitiovaunusta.– On tämä nyt erikoista, kun Kurvi on kuitenkin aika vilkasliikenteinen alue. Nyt alue on vähän hidastunut, ja ihmiset ihmettelevät tuolla ja ottavat kuvia. Näyttää kuitenkin siltä, että tilanne on nyt aika hyvin hallinnassa poliisilla ja palomiehillä.