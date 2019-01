Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Suu auki!

Näkeehän

Idealistit keskittyvät syyttämään mediaa perspektiiviharhan luomisesta, koska myös suomalaiset raiskaavat.

sen brexitistäkin, britit eivät löydä tietä ulos edes kengistään.Ranskalaismiehet ovat Lolita-kompleksisia sarjapettäjiä.Katoliset papit. Kaikki tietää, mistä ne tykkää!Irakilaiset ja afghanistanilaiset... hmmm… nam, ne tekee ihania ruokia!on niin, että mitä tulee osaan maahanmuutt… jaa-a, ei mitään.Suomalaisidealistilla on ollut viime viikot vaikeaa.Maailma ei olekaan niin puhdas kuin sen piti olla. Pahuutta on, ja omat lemmikit toivat sen tänne mukanaan. Pieni osa Suomeen saapuneista pakolaismiehistä ei noudatakaan käsityksiämme hyvyydestä, tasa-arvosta ja koskemattomuudesta.Yksikään ryhmä ei ole tehnyt mitään, vain muutama yksilö. Siksi on turha kommentoida, etenkin kun yleisössä on koko ajan enemmän niitä, jotka vain odottavat mahdollisuutta huutaa, että astuit juuri pahuuden puolelle sanomalla ”ehkä”.Ja juuri siksi olisi avattava suu ja sanottava ”ehkä”. Myönnettävä, että tässä maailmojen kohtaamisessa on ongelmia. Puolustettava omaa elämäntapaa pelkäämättä sitä, että puolustaa omaa elämäntapaa, jos se toinen elämäntapa on naisten tai lasten väkivaltainen alistaminen.Kun uskontoa aletaan tulkita tarkoitushakuisesti, kaikkea voi halveksia, ja monissa muslimimaissa on vahva naisten ihmisoikeuksia polkeva kulttuuri. Sieltä kun saavutaan omasta valistuneisuudestaan ylpeään pohjoismaahan, pää voi joillakin niksahtaa, kun olo on kuin lapsella tyhjässä karkkikaupassa.Nationalistit reagoivat tapahtumiin etsimällä ihmisoikeussopimuksia revittäviksi ja yleistämällä muutaman yksilön teot koko ryhmän ominaisuudeksi. Idealistit keskittyvät syyttämään mediaa perspektiiviharhan luomisesta, koska myös suomalaiset raiskaavat ja korostavat, ettei omaa kulttuuria voi tunkea väkisin edes niille, jotka juuri tunkeutuivat alaikäiseen väkisin.Voihan. Filosofi Slavoj Žižek on kirjoittanut, että ”tarvitaan tietyt kaikkia sitovat vähimmäisohjeet, joiden ’eurosentrisyyttä’ ei pidä pelätä: uskonnonvapaus, yksilönvapauden suoja ryhmän painostusta vastaan, naisten oikeudet ja niin edelleen”. Näiden ohjeiden puitteissa tarvitaan suvaitsevaisuutta toisten elämäntapoja kohtaan ja jos kaikki valuu väärille reisille, tarvitaan lain voimaa. Mikä tuossa on niin vaikeaa?keskustelussa idealistit pelkäävät liikaa länsimaisen elämäntavan universalisointia, unohtuvat naisten oikeudet, ja niillä alkavat ratsastaa ne, jotka hetki sitten hokivat käsi tarjoilijan takapuolella, että tää #Metoo on mennyt liian pitkälle.Yhtäkkiä sillä puolen naisen koskemattomuus nähdään pyhänä arvona, koska sen avulla voi toteuttaa omaa suljetun maailman agendaansa. Ja kun idealistit pelokkaina yrittävät etsiä tietä umpikujastaan, jatkuu hyväksikäyttö.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.