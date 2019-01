Kotimaa

Ilotulitteista vaikeita silmävammoja vuodenvaihteessa

Ilotulitteet aiheuttivat vaikeita silmävammoja vuodenvaihteessa, käy ilmi Silmälääkäriyhdistyksen vuotuisesta selvityksestä. Silmävammat olivat nyt keskimäärin vaikeampia kuin muutaman edeltäneen vuodenvaihteen aikana.Suomen sairaaloissa hoidettiin nyt kaikkiaan 13 potilaan ilotulitteista aiheutuneita silmävammoja. Vuosina 2018 ja 2017 vammautuneita oli kumpanakin vuonna 12.Kolme potilasta sai nyt vaikeita silmävammoja, joiden hoito vaatii leikkauksen tai näköhaitta on todennäköinen.Ilotulitetta suutariksi luulleen 43-vuotiaan miehen silmä puhkesi. Väkijoukkoon lentänyt raketti puolestaan aiheutti 14-vuotiaalle silmän vaikean ruhjevamman, josta syntyi verkkokalvorepeämä. Väärään suuntaan lentänyt raketti aiheutti 15-vuotiaalle katsojalle vaikean silmäruhjeen.Lisäksi keskivaikean silmävamman sai kahdeksan 20–61-vuotiasta ilotulittajaa. Keskivaikea vamma vaatii pitempää hoitoa, mutta todennäköisesti paranee.Terveyskeskusten hoitamat lievimmät silmävammat eivät näy Silmälääkäriyhdistyksen selvityksessä.Yleisin vammaan johtanut tapaus oli ilotulitteen räjähtäminen tai lentoonlähtö heti sytyttäessä. Selvityksen mukaan tämä osoittaa, että tyyppitarkastus ei suojaa vammautumiselta, koska tuotteet eivät ole tasalaatuisia.Ilotulitepadat aiheuttivat nyt poikkeuksellisen paljon silmävammoja. Niistä vammautui kahdeksan ihmistä, eli kolme viidesosaa kaikista tapauksista, kun osuus on aiemmin ollut neljäsosa. Kolme vammoista tuli raketeista ja kaksi Thunder King -tyyppisestä ilotulitteesta.Ilotulittamisen rajoituksia ja määräyksiä muutettiin tämän vuosikymmenen alussa, mikä silloin puolitti silmävammojen määrän. Nyt silmälääkäriyhdistys kuitenkin katsoo, että tuo muutos ei ole vaikuttanut vammautumisiin riittävästi.Ilotulitteiden käytön laajaa rajoittamista ajava kansalaisaloite on avoinna internetissä kesäkuuhun asti. Aloitetta oli tähän mennessä tukenut noin 63 800 allekirjoittajaa.