Suora lähetys Helsingin kattojen yltä: Näin lumi­myräkkä näkyy pää­kaupungin ydin­keskustassa

Torstaiksi Suomeen on ennakoitu varsin talvisia keliolosuhteita, sillä Suomen ylitse pyyhkivän matalapaineen on ennakoitu kerryttävän lumipeitettä paikoin jopa noin 20 senttimetrin kerroksella uutta pakkaslunta. Lumipyry alkoi Helsingissä jo ennen vuorokauden vaihtumista ja sateiden on arvioitu tuovan haasteita aamun työmatkaliikenteeseen.Jo aamukahteen mennessä Helsingin kantakaupungin alueelle oli tupruttanut kosolti uutta lunta. IS:n lukija lähetti kuvia itäisen kantakaupungin alueelta, jonne oli kertynyt tuoretta pakkaslunta jo useiden senttimetrien edestä.Hivenen erikoisempi kuvakulma talviseen keliin löytyi Keski-Pasilan Tripla-rakennustyömaalta.