Torstaiksi luvassa voimakasta tuulta ja lumisateita

Muuten on laajalti pilvistä. Etenkin pohjoisessa sataa vähän lunta, aluksi paikallisia heikkoja lumisateita tulee edelleen myös idässä. Meri-Lapin tienoilla pilvipeite voi rakoilla. Luoteistuuli heikkenee, mutta lounaassa alkaen kaakkoistuuli voimistuu huomattavasti.Päivällä pakkasta on 5 – 10 astetta, Lapissa pakkasta on 10 - 20 astetta.Torstaina maan etelä- ja keskiosassa pyryttää lunta. Kaakosta pohjoisen puolelle kääntyvä tuuli on voimakasta ja puuskaista. Pohjoisessa sää on pilvinen laajalti ja lunta sataa vähän.Päivällä pakkasta on maan eteläosassa 2 – 7 astetta, keskiosassa noin 10 astetta ja pohjoisosassa 10 - 20 astetta.Perjantaina kylmempää ja kuivempaa ilmaa virtaa etelään pohjoisesta. Lumikuuroja voi tulla etenkin idässä ja länsirannikolla.