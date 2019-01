Psykologit huolestuivat lapsiin kohdistuneiden seksirikosten oikeusprosessien kestosta – tuomion saaminen kestää liki 2 vuotta

Kotimaa

Psykologit huolestuivat lapsiin kohdistuneiden seksirikosten oikeusprosessien kestosta – tuomion saaminen kest

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkinnassa lapsi kuullaan usein melko nopeasti, mutta muissa poliisin toimissa saattaa kestää viikkoja tai jopa kuukausia. Se on aika hankalaa etenkin perheissä, joissa epäily on sisäinen ja vaikkapa toista vanhempaa epäillään pahoinpitelystä.

Jos on tämä rikostyyppi, tutkinta vaatii aikaa, osaamista ja osaamisen keskittämistä. Tällä hetkellä se ei ole ollut kaikkialla mahdollista eikä onnistunut toivotulla tavalla.