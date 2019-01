Terveyskeskusten lääkäreistä on nyt paikoin paha pula, jäävätkö ”maan hiljaiset” jalkoihin? Katso oman alueesi tilanne

Kotimaa

Terveyskeskusten lääkäreistä on nyt paikoin paha pula, jäävätkö ”maan hiljaiset” jalkoihin? Katso oman alueesi

Terveyskeskuslääkäreistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso grafiikasta oman kuntasi tilanne. Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

Vajeen

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

Tilannetta

Muun muassa Kainuussa









Pula