Kotimaa

Oulun poliisi: Nämä asiat tiedämme seksuaalirikos­vyyhdistä – tapaukset eivät liity toisiinsa

Tuoreimmassa tapauksessa tutkitaan neljää seksuaalirikosepäilyä

Poliisi valistaa nuoria ja vanhempia somen vaaroista

”Yksikään teko ei saa jäädä paljastumatta”

Oulun poliisilaitos on tiedottanut aiemmin yhdeksästä tutkinnassa olevasta alaikäisiin, 10–15 vuotiaisiin tyttöihin kohdistuneesta epäillystä seksuaalirikoksesta Oulussa.Teot ajoittuvat kesään ja syksyyn 2018. Kaikissa teoissa epäillyt henkilöt ovat ulkomaalaistaustaisia nuoria miehiä. Suurimpaan osaan on liittynyt yhteydenottaminen sosiaalisessa mediassa. Tutkintavankeudessa on poliisin tiistaina julkistaman tiedotteen mukaan kymmenen henkilöä.Tiistaina poliisi julkisti koosteen meneillään olevista juttukokonaisuuksista, joista on tiedotettu julkisuuteen.Yhdessä tapauksista tutkitaan poliisin mukaan laajempaa kokonaisuutta. Rikoksista vangittuna on kahdeksan miestä. Epäillyt teot ovat kohdistuneet yhteen henkilöön. Rikosnimikkeinä ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä raiskaus.Toisessa tapauksessa tutkitaan puolestaan kahta Tuiran kaupunginosassa tapahtunutta seksuaalirikosta. Tekoja tutkitaan rikosnimikkeillä törkeä raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Epäillyt teot ovat kohdistuneet kahteen henkilöön. Tekoihin liittyen on vangittuna yksi henkilö.Lisäksi Oulussa tutkitaan marraskuussa yksityisasunnossa tapahtunutta epäiltyä törkeää raiskausta ja törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Epäillyt teot ovat kohdistuneet yhteen henkilöön. Tekoihin liittyen on vangittuna yksi henkilö.Poliisi selvittää myös lokakuussa tapahtunutta törkeää raiskausta ja törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.Poliisi tiedotti perjantaina tuoreimmasta rikoskokonaisuudesta, jossa tutkitaan neljää seksuaalirikosepäilyä. Rikosnimikkeinä ovat raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Epäillyt teot ovat kohdistuneet neljään henkilöön. Teoista on otettu kiinni kolme miestä.Tähän juttukokonaisuuteen liittyen poliisi vahvisti yhden uhrin menehtyneen syksyn aikana. Hänen kuolemaansa ei epäillä liittyvän rikosta. Koska kyse on kuolemansyyn selvittämisestä, poliisi ei kerro asiasta enempää. Kuolemansyyn selvittämistä koskevat asiat ovat lain mukaan kokonaan salassa pidettäviä.Poliisin mukaan kyseiset rikokset eivät tämän hetken tiedon valossa näyttäisi liittyvän toisiinsa, mutta rikosten viimeaikaista määrää ja niiden samankaltaisia piirteitä pidetään tiedotteen mukaan erittäin huolestuttavana asiana.Poliisi ei pääsääntöisesti tiedota tutkinnassa olevista seksuaalirikoksista muun muassa uhrien yksityisyyden suojelemiseksi. Näistä tapauksista poliisi päätti kuitenkin tiedottaa epäillyistä rikoksista juuri siksi, että tietoon on lyhyellä aikavälillä tullut useita samantyyppisiä tapauksia.Suuressa osassa epäillyissä rikoksissa lapsiin on oltu ensin yhteydessä sosiaalisen median kautta, minkä jälkeen on ollut muutakin kanssakäymistä ja yhteydenpitoa. Poliisi tahtookin tiedotteessaan valistaa erityisesti nuoria tyttöjä ja nuorten vanhempia tarkkaavaisuuteen sosiaalisessa mediassa.Tiedotteessa muistutetaan esimerkiksi, ettei tuntemattomilta tulleita kaveri- ja seuraamispyyntöjä tule hyväksyä. Poliisi muistuttaa vanhempia myös keskustelemaan lasten kanssa ja pysyttelemään perillä siitä, kenen seurassa lapsi vapaa-aikaansa viettää – niin netissä kuin muutoinkin.– Keskustelkaa, kiinnostukaa ja kysykää lapselta, keiden kanssa hän juttelee somessa ja missä ja kenen kanssa hän viettää vapaa-aikaansa, poliisista kehotetaan.Poliisi rohkaisee myös tekemään rikosilmoituksen, jos epäilee itsensä tai läheisen joutuneen rikoksen uhriksi.– Yksikään teko ei saa jäädä paljastumatta. Samoin lapsia ja nuoria rohkaistaan kertomaan aikuiselle epäilyttävistä yhteydenotoista ja henkilöistä.Katuturvallisuus Oulussa ei kuitenkaan ole poliisin mukaan oleellisesti muuttunut tapauksista huolimatta.– Epäiltyjä seksuaalirikoksia on edeltänyt jo yleensä muutakin yhteydenpitoa, tiedotteessa muistutetaan.