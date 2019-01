Suora lähetys klo 14.05: Eduskuntaryhmät puivat raiskausrikosten tuomioita – IS seuraa hetki hetkeltä

Simon Elo: Sisäministerin esittämä toimenpideohjelma on hyvä alku, mutta se ei riitä.

- Eduskunnassa vireillä olevat asiat pitää viedä eteenpäin.

- Turvapaikkakäytäntöjä on kiristettävä lisää. YK:n tulkinta on arvioitava uudelleen. Törkeisiin rikoksiin syyllistyneet on karkotettava riippumatta kohdemaasta. Myös niihin maihin, joissa ei ole turvallista.