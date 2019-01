Eduskuntaryhmät koolla iltapäivällä Raiskausrikosten tuomioiden alarajoja nostetaan kautta linjan – suora lähetys kello 14.20

Kotimaa

Eduskuntaryhmät koolla iltapäivällä Raiskausrikosten tuomioiden alarajoja nostetaan kautta linjan

Törkeän

Nykyisin

raiskauksen määritelmä on yksi asia, johon iltapäivän kokouksessa aiotaan puuttua.Lakia muutetaan niin, että aikaisen ja alaikäisen välinen sukupuoliyhteys on jatkossa aina törkeä raiskaus, olipa ”suostumusta” tai ei. Muutos koventaa raiskaustuomioita kauttaaltaan.Myös muiden lasten seksuualisen hyväksikäyttöön kohdistuvien rangaistusten alarajoja aiotaan tiukentaa, IS:lle kerrotaan.– Rangaistusten alarajoihin puututaan kautta linjan. Lakivaliokunta saa tehdä muutokset vielä tämän loppuvaalikauden aikana, IS:lle sanotaan eduskunnasta.– Pääperiaate on, että jatkossa kaikkien rikosten tuomioiden alarajoja nostetaan.minimirangaistus lapsen törkeästä hyväksikäytöstä on vuosi vankeutta, ensikertalainen selviää usein ehdollisella. Eduskunnassa on myös kansalaisaloite, jossa minimiraja nostettaisiin kahteen vuoteen.Sen sijaan esimerkiksi kaksoiskansalaisuuteen ja Suomen kansalaisuuden menettämisen suhteen eduskunta joutuu odottamaan hallituksen esityksiä, sillä kyseessä ovat kansanväliset sopimukset. Kyse on siitä, voiko raiskausrikoksia rinnastaa esimerkiksi terrorismirikoksiin.– Mutta jos näissä asioissa päästään eteenpäin, se on kokoaan isompi asia. Yhteishenki eduskuntaryhmien välillä on ollut hyvä, IS:lle sanotaan.Eduskuntaryhmien edustajat käsittelevät tiukennuksia kello 14.30 alkaen.