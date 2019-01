Kotimaa

Lähipäiviksi luvassa vähäisiä lumisateita – torstaina saapuu voimakas lumimyräkkä

Sää on pilvinen ja lunta satelee varsinkin maan keskivaiheilla ja idässä, iltaa kohden yleisemmin myös Etelä-Lapissa.Länsirannikolla ja Pohjois-Lapissa pilvipeite voi rakoilla.Pakkasta on päivällä etelässä 2 – 6 astetta, maan keskiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla 5 – 10 astetta ja Lapissa enimmäkseen 10 - 15 asteen välillä. Lapin selkenevillä paikoilla on noin 20 pakkasastetta.Keskiviikkona idässä ja pohjoisessa on pilvistä ja tulee vähäisiä lumisateita. Maan länsiosassa pilvipeite rakoilee ja on poutaa.Myöhään illalla kaakkoistuuli alkaa voimistua maan länsiosassa lännestä lähenevän lumipyryn etupuolella.Pakkasta on päivällä 5 – 10 astetta ja Lapissa 10 - 15 astetta.Torstaina maan etelä- ja keskiosaan saapuu lounaasta lumipyry voimakkaine tuulineen. Lumisade ulottuu Kainuuseen ja osaan Pohjois-Pohjanmaata. Etelässä voi sataa ohimenevästi myös räntää ja vettä, sade myös taukoaa etelässä päivällä.Lapissa on pilvistä, ja lunta satelee vähän lähinnä Pohjois-Lapissa.Lämpötila on päivällä etelärannikolla nollan paikkeilla, maan keskiosassa on pakkasta 5 – 10 astetta ja pohjoisessa 10 - 15 astetta.