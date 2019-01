Kotimaa

Henryn kallosta on puolet lasia – muistaa laittaneensa lenkkikengät jalkaan, heräsi myöhemmin sairaalasta

Vakuutusyhtiön kanssa on vääntöä. Uudenvuoden aattona oli postilaatikossa kirje. Siinä sanottiin, että asiaa voidaan käsitellä aikaisintaan vuonna 2020. Siitä onkin helvetisti apua.

En voi tyttöä pitää oikealla kädellä. Se voi yht’äkkiä pettää.