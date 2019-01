Neuvolassa ihmeteltiin kaksosvauvojen päiden kasvua – syy vakaviin vammoihin löytyi isän hengenvaarallisista leikeistä

Kotimaa

Marraskuussa 2017 syntyneet kuopiolaiset kaksospojat saivat tuta isän ymmärryksen rajallisuudesta ensi kerran noin viikon iässä. 35-vuotiaan isän rajujen leikkien vuoksi vauvat olivat jopa hengenvaarassa.Molemmilla vauvoilla todettiin pään ravisteluvammoja, jotka vaativat leikkaushoitoa ja pitkiä sairaalajaksoja. Rikosepäilyn vuoksi viranomaiset siirsivät pojat kiireellisesti sijaiskotiin.Syyttäjä vaati isälle tuomiota ensisijaisesti törkeästä pahoinpitelystä. Syytteen mukaan isä aiheutti molemmille lapsilleen vaikean ruumiinvamman, vakavan sairauden ja hengenvaarallisen tilan.Molemmat pojat kärsivät retkahdusten aiheuttamista molemminpuolisista kovankalvonalaisista kroonisista verenkertymistä, joka aiheutti painevaikutusta aivokudokseen ja kiihdytti pään kasvua. Toisella pojalla todettiin lisäksi verenvuotoa silmäpohjissa ja sähköisen toiminnan häiriö aivoissa.Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi isän lopulta toissijaisen syytteen mukaan törkeästä vammantuottamuksesta.Rangaistukseksi oikeus määräsi puoli vuotta ehdollista vankeutta. Enemmän kärsineelle pojalleen isän on maksettava korvauksia 6 500 euroa. Toiselle pojalle maksettava summa mitattiin 5 500 euroon.Oikeus katsoi isän aiheuttaneen lapsilleen pitkäkestoista tilapäistä haittaa. Poikien vammat ovat jo parantuneet, mutta toiselle pojalle tulleet epileptiset kohtaukset vaativat kuitenkin myös jatkossa lääkitystä ja seurantaa.Isän toimien seurauksista saatiin ensi kerran vihiä neuvolassa, jossa ihmeteltiin poikien päiden kasvaneen poikkeuksellisesti. Vanhempia kuultiin moniammatillisessa ryhmässä, mikä sai isän miettimään tekemisiään.– (Isä) tunsi olevansa kuin teloituskomppanian edessä. Syyllisyyden taakka oli ollut kova, käräjäoikeuden ratkaisussa kuvataan isän tuntemuksia.Isä myönsi hyppyytelleensä ja hyssytelleensä kaksosia.– Lapset olivat nauraneet, kun heitä oli nosteltu ylös, ja lapsista se oli ollut hauskaa, oikeus kirjasi isän kertoneen.– (Äiti) oli kylläkin (isälle) toppuutellut, ettei noin voi lapsia käsitellä, isä myönsi.Esitutkinnassa isä kuvasi leikkiä tarkemmin.– Olen heittänyt molempia poikia ilmaan siten, että olen ottanut kainaloista kiinni ja nostanut nopeasti lapsen suorille käsille ilmaan.Isä ei silti uskonut olevansa syypää vammoihin. Oikeudessa hän peruutti esitutkintakertomuksensa ja korosti aina tukeneensa lapsen päätä asianmukaisesti, ettei retkahdusvammoja voi syntyä.Lääkärinlausunnossa kerrotaan isän ”leikittäneen lasta ikä- ja kehitystaso huomioiden liian rajusti – – –, jolloin lapsen pää on päässyt retkahtamaan useita kertoja”.Oikeus katsoo, ettei isä toiminut kuten ”yleisen elämänkokemuksen” perusteella pitäisi.– Kun (isä) on heittänyt lapsen ilmaan ja ottanut kainaloista lapsen vastaan, jo yleisen elämänkokemuksen mukaan samanaikaisesti ei ole mahdollista tukea vauvaikäisen lapsen niskaa, vaan lapsen niska sekä ylösmenovaiheessa että alas tullessa retkahtaa voimakkaasti.Samalla oikeus korosti, ettei isä halunnut tahallaan vahingoittaa lapsiaan. Siksi syyte törkeästä pahoinpitelystä hylättiin.– Vammat ovat aiheutuneet pikemminkin huolimattomuudesta, oikeus linjasi.Isä ehti harrastaa rajuja leikkejään kuukausia. Lapset vietiin sijaiskotiin runsaan neljän kuukauden iässä. Kotiin he palasivat puoli vuotta myöhemmin.Isä korosti itse, ettei ”ole voinut ymmärtää tekevänsä väärin”.Korvaukset ja oikeudenkäyntikulut tietävät isälle yhteensä yli 14 000 euron laskua. Oheissakkoa oikeus ei määrännyt.– Koska (isälle) määrätään korkeahko korvausvelvollisuus, minkä hän ilmeisesti pyrkii hoitamaan, hänelle ei määrätä ehdollisen rangaistuksen ohella sakkoa.