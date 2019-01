Kotimaa

”Rauski” Lehmusvyöry on kuollut

Tunnettu nuoriso- ja talousrikollinen sekä 1990-luvun kohujulkkis Rauno ”Rauski” Lehmusvyöry on kuollut 68-vuotiaana.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korson kriminaalien keulakuva





Ajolähtö väkivaltaisesta kodista

Ryysyistä rikkauksiin – ja taas vankilaan

Julkkisvaihe ja seesteinen perhe-elämä