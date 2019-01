Kotimaa

Seuraatko, mitä maailmassa tapahtuu? Testaa uusilla kysymyksillä, saatko edes 5 oikein

<section><h2>Ilta-Sanomien uutisvisa</h2><p><p>Testaa tietosi viime aikojen uutisaiheisiin liittyvissä kysymyksissä.</p></p></section><section><h2>Kenen poliitikkovuosistaan tunnetun henkilön kirja on Kuolemaa nopeampi?</h2></section><section><h3>Minkä nimisessä uutuusohjelmassa Saara Aalto luistelee jäätanssiparina?</h3></section><section><h3>Minä vuonna museokortti otettiin käyttöön Suomessa?</h3></section><section><h3>Ketä Samuli Vauramo esittää TV1:n Tuntematon sotilas -tv-sarjassa?</h3></section><section><h3>Montako metroasemaa on tällä hetkellä toiminnassa Espoossa?</h3></section><section><h3>Kenen elokuva-alan konkarin ohjaus on uutuuselokuva The Mule?</h3></section><section><h3>Minkä niminen on Timo Vuorensolan ohjaama uusi Iron Sky -elokuva?</h3></section><section><h3>Mikä maa aloitti EU:n puheenjohtajamaana tammikuun alussa?</h3></section><section><h3>Minkä NHL-jääkiekkojoukkueen ketju on Tyler Johnson–Brayden Point–Nikita Kutsherov?</h3></section><section><h3>Minkä Etelä-Amerikan maan presidentti on Nicolas Maduro?</h3></section><section><h2>Mahtava tulos!</h2><p><p>Taidat lukea uutisia Ilta-Sanomista aika paljon.</p></p></section><section><h3>Hieno tulos!</h3><p><p>Olet selvästi aktiivinen uutisten seuraaja.</p></p></section><section><h3>Lue vielä päivän uutisia lisää!</h3><p><p>Tuoreimmat uutiset löydät osoitteesta is.fi</p></p></section><section><h3>Pistä uutiset auki.</h3><p><p>Lue päivän uutiset osoitteesta is.fi</p></p></section>