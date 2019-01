Helsingin poliisi epäilee yhtä 90-luvulla syntynyttä miestä lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista – kaksi muuta vapautettu

Kotimaa

Helsingin poliisi epäilee yhtä 90-luvulla syntynyttä miestä lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista – kaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi sai lauantai-iltana hätäkeskuksen kautta tiedon epäillyistä lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista Helsingissä. Rikoksista epäilty otettiin kiinni samana iltana yksityisasunnosta Itä-Helsingistä.– Asunnossa oli kiinniottohetkellä kolme henkilöä. Heidät kaikki otettiin kiinni, jotta voitiin varmistua siitä, mikä heidän osuutensa on epäiltyihin rikoksiin. Mitä vakavammasta rikosepäilystä on kysymys, sitä matalampi kynnys poliisilla on ottaa henkilöitä kiinni kuulustelujen ajaksi.– Kaksi heistä on vapautettu, koska poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan heitä ei ole syytä epäillä rikoksista. Kolmatta kiinniotettua, 1990-luvulla syntynyttä miestä, epäillään muun muassa törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hänet on pidätetty, ja poliisi tulee esittämään miestä vangittavaksi tämän viikon aikana. Mies on Suomessa asuva ulkomaan kansalainen, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisarioHelsingin poliisilaitokselta tiedotteessa.Poliisi on kuulustellut sekä rikoksesta epäiltyä että uhria. Epäillyillä rikoksilla on siis yksi asianomistaja.– Poliisi ei kommentoi asianomistajan ikää tai sukupuolta, koska haluamme varmistaa, että asianomistajan henkilöllisyys pysyy salassa. Kyseessä on alaikäinen lapsi.Esitutkinnassa on selvinnyt, että epäiltyjä tekoja on tapahtunut useita lokakuun alun ja tammikuun 9. päivän välillä. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet yksityisasunnossa.– Asunnossa ei tämänhetkisten tietojen mukaan ole ollut läsnä muita henkilöitä. Tarkempia yksityiskohtia teosta ei kommentoida julkisuuteen asianomistajan suojelemiseksi.Poliisi ei tiedota tapauksesta tässä vaiheessa enempää.Poliisi rohkaisee seksuaalirikoksen uhriksi joutuneita kertomaan asiasta luotettavalle aikuiselle ja ilmoittamaan asiasta välittömästi poliisille.