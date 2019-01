Kotimaa

Suureen osaan maata ennustetaan täksi päiväksi huonoa ajokeliä

14.1. 3:24

Maahan on saapunut lännestä lumisadealue.

Ajokeli on tänään huono suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomeen on saapunut lännestä lumisadealue, joka leviää vähitellen itään. Kaakkois-Suomessa lumentulo voi olla ajoittain sakeaa.



Tiesää on vaarallinen Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Lisäksi varoituksia huonosta ajokelistä on voimassa vyöhykkeellä, joka ulottuu Etelä-Suomesta aina Länsi-Lappiin saakka sekä Keski-Suomeen, Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan.







