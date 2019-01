Kotimaa

Lännen Media: Syyttäjien, tuomarien ja poliisin kokema häirintä aiempaa yleisempää

14.1. 3:19

Häiriköt ovat usein täysin ulkopuolisia.

Syyttäjät, tuomarit ja poliisit kokevat häirintää enemmän kuin aiemmin, kertoo Lännen Media. Syyttäjäyhdistyksen, Tuomariliiton ja Poliisihallituksen mukaan häiriköinti on lisääntynyt selvästi viime vuosina.



Esimerkiksi viime vuonna tuomarit ja syyttäjät tekivät yhteensä 12 rikosilmoitusta kunnianloukkauksista tai yksityiselämää koskevan tiedon loukkauksista. Viiden edeltävän vuoden aikana rikosilmoituksia on tehty enimmillään kuusi.



Vuonna 2017 poliisit puolestaan tekivät vastaavista rikoksista 30 rikosilmoitusta, kun aiemmin ilmoituksia on tehty reilut kymmenen vuodessa.



Lännen Median mukaan syyttäjien ja tuomarien häiriköinti alkaa nykyisin paljon julkisuutta saaneista oikeudenkäynneistä, joissa käsitellään esimerkiksi poliittisia ääriliikkeitä, viharikoksia tai sananvapautta. Lisäksi häiriköt ovat usein täysin ulkopuolisia.