Oulun nuoret: Aikuiset miehet lähettävät ahdistavia viestejä suositun sovelluksen kautta – ”Kukaan ei voi koskaan tietää viestistä, koska sinulle ei jää todisteita”

ventovierailta aikuisilta miehiltä, tapaamisen ehdottelua, alkoholin tai tupakan tarjoamista. Ilta-Sanomien haastattelemat oululaisnuoret kertoivat kaikki tietävänsä tapauksista, joissa täysi-ikäiset miehet lähestyivät selkeästi nuorempia tyttöjä sosiaalisessa mediassa. Moni tytöistä oli itse saanut viestejä.– Snapchatissa joku random on lisännyt ja laittanut, että voidaanko nähdä, missä asun, minkä ikäinen olen. Hirveästi kysellyt kaikkea, 15-vuotias tyttö kertoo.– Minulle viestitti mies, joka oli varmasti yli 30-vuotias, mutta kertoi olevansa 15-vuotias. Hän oli Oulusta. Hän pyysi tapaamista syrjäisempään keskustaan. Estin hänet, 15-vuotias tyttö kertoo.– Lähetettiin viestiä ja tarjottiin alkoholia ja pyydettiin luokse, 14-vuotias tyttö kertoo saamastaan viestistä.Haastatelluista moni muu tiesi tapauksista, joissa aikuiset miehet olivat tarjonneet tupakkaa tai alkoholia alaikäiselle tytölle. Tämän varjolla miehet ehdottivat tapaamista.– Kaverin kaverit ovat saaneet viestejä, joissa on tarjottu alkoholia tai tupakkaa, ja kun on menty asuntoon, on yritetty raiskata.esiintyvät jutussa nimettöminä. Heidän kertomaansa ei ole pystytty vahvistamaan.15-vuotias tyttö kertoo miesten lähestyvän usein esimerkiksi Snapchatissa, jossa lähetetyt viestit ovat nähtävissä vain hetken aikaa niiden avaamisen jälkeen.– Snäppi on sellainen, että kukaan ei voi koskaan tietää viestistä, koska sinulle ei jää todisteita siitä. Silloin toinen osapuoli on ikään kuin turvassa eikä häntä voi ilmiantaa siitä, että on lähettänyt tuollaisia pyyntöjä.Useimmiten viestittelijänä on ulkomaalaistaustainen mies, mutta jotkut tytöistä kertovat myös kantasuomalaisten lähestyneen. Joskus miehet ovat Oulussa asuvia, mutta aina ei heidän asuinpaikkansa tule ilmi.Nuorten mukaan miehet lähestyvät usein vain kysymällä kuulumisia tai kehumalla. Usein viestittely on tyssännyt, kun nuori ei ole vastannut viestiin tai on estänyt henkilön.– Minulla ei ole Instagram-profiilikuvana enää edes omaa kuvaa ja Snapchatin poistin, kun niin oudot tyypit lisäsivät minua, 15-vuotias tyttö sanoo.– Instagramissa on tultu juttelemaan, mutten vastaa tuntemattomille. Olen kuullut, että muille nuorille on tarjottu esimerkiksi tupakkaa ja nuoret ovat silloin jutelleet takaisin ja jopa saattaneet nähdä miehen, toinen nuori kertoo.aikuisten miesten lähestymisyritykset eivät rajoitu pelkästään sosiaaliseen mediaan. Useampi nuori kertoo, kuinka aikuiset miehet tuijottavat ja saattavat yrittää tulla lähemmäs.– Pelottaa kävellä yksin. Ahdistaa, kun aikuiset miehet tuijottavat, tuijottavat suoraan silmiin, jos katson heihin, 15-vuotias tyttö kertoi.– Minulta on tultu kysymään, mikä Instagram- tai Snapchat-käyttäjänimeni on, mutten ole antanut sitä vaan kävellyt vain pois. On ollut sekä kantasuomalaisia että ulkomaalaistaustaisia. Osa on ollut minun ikäluokkaa, mutta suurempi osa on ollut minua vanhempia, toinen 15-vuotias tyttö sanoi.– Kun täällä kävelee, joku saattaa iskeä silmää. On se vähän ahdistavaa.lapsiin kohdistuneet seksuaalirikosepäilyt huolestuttavat nuoria. Tapauksista on puhuttu kaveripiirissä, kouluissa ja vanhempien kanssa.Moni kertoi muuttaneensa sosiaalisen median profiilinsa yksityiseksi, jolloin ventovieraiden on vaikeampi ottaa yhteyttä.Osa kertoi, että uusien rikosepäilyjen takia kotiintuloaikaa oli aikaistettu ja nuoria oli ohjeistettu liikkumaan kavereiden kanssa. Pari kertoi, kuinka jatkossa vanhemmat hakevat kotiin keskustasta sen sijaan, että nuori kulkisi yksin bussilla.Nuoret kuitenkin toivoivat, että vanhemmat olisivat paremmin tietoisia siitä, mitä sosiaalisessa mediassa tapahtuu.– Se voi olla jännittävää, jos joku 18-vuotias tulee kehumaan nätiksi. Varsinkin, jos ei ole kavereita, se voi olla tosi mielenkiintoista, 15-vuotias tyttö sanoi.– Ei vanhemmat tiedä sitä, että keski-ikäisiä miehiä tulee Instagramissa ja Snapchatissä puhumaan. Ei ne tiedä sitä, koska lapset eivät kerro.