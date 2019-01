Kotimaa

Rivitalo ilmiliekeissä Espoon Tuomarilassa – liekkejä vastaan taistelee 11 pelastuslaitoksen yksikköä

Espoon Tuomarilassa syntyy runsaasti savua rivitalon palosta, kerrotaan pelastuslaitokselta.

Palo syttyi remontissa olevassa kolmen huoneiston rivitalossa noin kello 16.40.



Kadulla nimeltä Kivirinne sijaitsevassa rivitalossa ei ollut tulen syttyessä ihmisiä, eikä palo ole aiheuttanut henkilövahinkoja. Tulipalon sammutus on käynnissä. Paikalla on 11 pelastuslaitoksen yksikköä.



Paikalla olleen IS:n lukijan mukaan palo on levinnyt koko rivitalon kaikkiin huoneistoihin.



Pelastuslaitos tiedottaa asiasta lisää myöhemmin.