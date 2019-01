Kotimaa

Massiivinen lämpö­puhallin alkoi yskiä sunnuntaina aamulla – 200 litraa poltto­öljyä vuoti maahan Triplan työmaalla Helsingissä 13.1. 13:33

Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa.

Koneviasta kärsinyt massiivinen lämpöpuhallin vuoti noin 200 litraa polttoöljyä Helsinkiin rakenteilla olevan Triplan työmaalla sunnuntaiaamuna. Pelastuslaitos imeytti vuotanutta öljyä yhdessä työmaan työntekijöiden kanssa.



Pelastuslaitos sai ilmoituksen tapahtuneesta hieman ennen aamukahdeksaa, ja puolenpäivän tienoilla vahingot oli enimmäkseen korjattu. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa.



Tripla on Helsingin Keski-Pasilassa työn alla oleva rakennushanke, jonka on määrä valmistua vuosikymmenen taitteessa. Kokonaisuuteen on tulossa kauppakeskus, pysäköintilaitos, asuntoja, hotelli ja toimistoja.



Mittakaavaltaan Triplan on kerrottu olevan noin kolme kertaa Helsingin keskustassa sijaitsevan Kampin keskuksen kokoinen.