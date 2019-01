Kotimaa

Pääministeri Sipilä myöntää: Palautettavia tai paperittomia turvapaikanhakijoita on Suomessa ”liikaa”

Hallituksen hätäkokousta Oulun rikosepäilyjen takia ei järjestetä.Sisäministeriössä on joulukuussa alettu selvittää lisätoimia, joilla ulkomaalaisten tekemiä rikoksia voitaisiin paremmin ehkäistä ja niihin puuttua. Mykkäsen mukaan Suomen tulisi muuttaa turvapaikkapolitiikkaa joiltain osin.– Minusta meidän tulisi auttaa enemmän lapsia ja naisia ja ottaa heitä suoraan pakolaisleireiltä, Mykkänen sanoo.Vuoden alussa tuli jo voimaan laki, joka nopeuttaa törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamista maasta. Esimerkiksi Irak on kuitenkin aiemmin kieltäytynyt vastaanottamasta Suomen palauttamia ihmisiä.– Tämä on juuri ongelma, että järjestelmä ei toimi aina niin hyvin kuin pitäisi. Olemme kuitenkin EU-tasolla solmineet palautussopimuksia ja pyrimme tekemään niitä lisää, Sipilä sanoo.Eduskunnassa on käsittelyssä kaksi hallituksen esitystä. Niistä toisessa puututaan turvapaikanhakijoiden uusintahakemusten väärinkäyttöön ja toisessa mahdollistetaan kansalaisuuden menettäminen esimerkiksi terrorismirikoksiin syyllistyneiltä kaksoiskansalaisilta.Sipilän mukaan paperittomia tai palautettavia turvapaikanhakijoita on Suomessa ”liikaa”. Tarkkaa määrää pääministeri ei täsmentänyt.– Jos Suomen lakeihin ei sopeudu, maasta poistetaan. Käytännön lainsäädäntötie ei ole näin yksinkertaista kuitenkaan.Sisäministeri Mykkäsen mukaan on myös varmistettava, että rikoksiin syyllistymättömät saavat elää Suomessa rauhassa.– Suurin osa ulkomaalaisväestöstä elää moitteettomasti. Pitää huolehtia, ettei pieni vähemmistö sekä pilaa turvallisuutta että aja meitä toisiamme vastaan.