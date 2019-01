Kotimaa

Yksi Oulun uusimmista epäillyistä on vapaana – poliisi: Kiinniottaminen ei ajankohtaista

Oululaiset ovat olleet järkyttyneitä kaupunkia piinaavasta seksuaalirikoskierteestä.Oulun poliisi tiedotti perjantaina neljästä uudesta seksuaalirikoksesta, jotka ovat kohdistuneet alle 15-vuotiaisiin tyttöihin.Oulun poliisilla on ollut jo tätä ennen viisi seksuaalirikostutkintaa, joissa kaikki uhrit ovat alaikäisiä tyttöjä. Epäillyt teot ovat tapahtuneet viime vuonna. Niissä tutkittavat nimikkeet ovat olleet esimerkiksi törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä raiskaus.Poliisi kertoi perjantaina, että se on ottanut neljään uuteen tapaukseen liittyen kolme ulkomaalaistaustaista miestä kiinni. Epäillyt teot ovat tapahtuneet viime kesänä.tapauksia tutkitaan raiskauksena, törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä ja lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä.– Epäillyistä kaksi henkilöä on noin 20-vuotiaita ja kaksi henkilöä alle 18-vuotiaita, Oulun poliisi tiedotti perjantaina.Näin ollen yksi rikoksesta epäilty henkilö on tällä hetkellä vapaana. Oulun poliisista kerrotaan Ilta-Sanomille, että epäillyn henkilöllisyys on poliisin tiedossa, ”mutta hänen kiinniottaminen ei juuri nyt ole ajankohtainen”.