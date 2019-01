Kotimaa

Presidentti Niinistö Oulun uusista seksuaalirikosepäilyistä: Kestämätöntä

Presidentti Niinistö kommentoi verkkosivuillaan uusia rikosepäilyjä.

Presidentti Sauli Niinistön mukaan on kestämätöntä, että rikosepäilyjä on Oulussa tullut lisää.



Niinistö kirjoittaa tasavallan presidentin verkkosivulla, että on kestämätöntä, että jotkut Suomesta turvapaikkaa hakeneet ja jopa turvapaikan saaneet ovat luoneet maahan turvattomuutta.



Niinistön mukaan kaikkien on Suomessa noudatettava oikeutta koskemattomuuteen.



Poliisi kertoi eilen, että Oulussa tutkitaan neljää uutta seksuaalirikosepäilyä. Epäiltyjen rikosten uhreina on alle 15-vuotiaita tyttöjä. Poliisi sanoi ottaneensa kiinni kolme ulkomaalaistaustaista miestä, joita epäillään rikoksista.