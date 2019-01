Kotimaa

Siniset vaatii hallitusta hätäkokoukseen Oulun tapausten takia

12.1. 9:54

Sinisten puheenjohtaja, ministeri Sampo Terho vaatii hallituksen hätäkokousta Oulun seksuaalirikosepäilyjen takia.

Terhon mielestä hallituksen on saatava sisäministeriltä ja turvallisuusviranomaisilta tiedonanto lapsiin kohdistuneista rikosepäilyistä. Hän vaatii, että hallitus päättää pikaisesti toimenpiteistä, joilla annetaan kaikki mahdollinen tuki turvallisuusviranomaisille ja rikosten uhreille.



Siniset myös edellyttää, että seksuaalirikoksiin syyllistyneet turvapaikanhakijat karkotetaan maasta. EU-tasolla koko turvapaikkaprosessi pitää Terhon mielestä siirtää unionin ulkopuolelle, jotta maahanmuutto saadaan pysyvästi hallintaan.



Hallitus on Terhon mukaan jo ennen Oulun tapausten tietoon tulemista valmistellut eduskunnan käsittelyyn esityksen, joka koventaisi lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia. Lisäksi juuri voimaantulleen lain perusteella ulkomaalaisen voi jatkossa karkottaa aikaisempaa nopeammin, jos hän on syyllistynyt Suomessa törkeisiin rikoksiin, Terho sanoo.