Kotimaa

Marian, 41, avoin tilitys: aviomies kieltäytyi seksistä 6 vuoden ajan

Seksittömyys kesti kaikkiaan lähes kuusi vuotta. Samoina vuosina parisuhde kuoli.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oheisella videolla kerrotaan suomalaisten seksistä ja seksittömyydestä tilastojen valossa.

Joudun nyt opettelemaan omaa seksuaalisuuttani perustavalla tavalla uudelleen.