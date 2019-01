Kotimaa

8-vuotias halusi ruotsin­laivan kylpylään, isä löi nenän verille – totuus miehestä paljastui samana syksynä

kylpylä oli paikka, johon perheensä kanssa Tukholman-risteilylle lähtenyt tyttö olisi halunnut päästä. Kun unelma ei toteutunutkaan, tyttö alkoi kiukutella ja karkasi vanhemmiltaan laivan käytäville.Lopputulos oli ikävä. Äiti sai tyttärensä kiinni ja talutti hänet yhdessä aviomiehensä kanssa hyttiin. Palkkansa kiukuttelija sai, kun isä löi yhä kylpylään kinunnutta tyttöä hytissä päin naamaa. Iskun seurauksena nenästä alkoi runsas verenvuoto.Noin 45-vuotias isä tuomittiin Keski-Suomen käräjillä 35 päiväsakkoon pahoinpitelystä. Maksettavaa tuli 595 euroa. Isä valitti tuomiostaan, mutta rangaistusseuraamus pysyi Vaasan hovioikeudessa ennallaan.Rikos tapahtui syyskuussa 2014 Helsingin ja Tukholman välisellä risteilyllä, jolla mukana oli vanhempien lisäksi kolme lasta. Pari kuukautta myöhemmin pariskunta ajautui erotilanteeseen, minkä yhteydessä äiti teki puolisostaan useita rikosilmoituksia, joiden mukaan tämä oli pahoinpidellyt perheen lapsia.Laivan tapahtumista tehty rikosilmoitus johti rangaistukseen. Oikeus piti tytön kertomuksia uskottavina ja vilpittöminä. Tyttöä kuultiin laivamatkaa seuranneen vuoden aikana kahdesti Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.Isän lyönti ja vanhempien ero eivät olleet syksyllä 2014 ainoat ikävät tytölle tapahtuneet asiat. Juuri ennen ensimmäistä kuulemista äiti oli kertonut tytölle, ettei hytissä väkivaltaa käyttänyt mies ollutkaan hänen biologinen isänsä.laivalla kärjistyi, kun tyttö ilmoitti halustaan kylpylään. Toive oli ristiriidassa vanhempien laatimien aikataulujen kanssa.Voimakkaan kiukkukohtauksen saanut tyttö kertoi kuulemisessa menneensä vanhempiaan piiloon kuultuaan, ettei kylpylään ole asiaa. Oikeudessa kiisteltiin siitä, mitä hytissä tapahtui, sillä isä kiisti tahallisen lyönnin.– Äiti oli sanonut isälle, että älä pamauta, jolloin isä oli sanonut, että kohta pamautan sinuakin (äitiä), käräjäoikeus kirjasi tytön kertoman ratkaisuunsa.Tytön mukaan lyönti sattui, vaikka isä sanoi, että ”lyönti oli pieni”. Tyttö kertoi isän myös pesseen tyynystä verta.ei tytön mukaan ollut ainutkertainen.– (Tyttö) on kertonut isän lyöneen häntä muissakin tilanteissa kotona, kun (tyttö) on ollut tuhma.Äidin mukaan tyttö oli lyöntihetkellä jo rauhoittumassa. Isän teko lamaannutti äidin, eikä tapahtuneesta puhuttu loppuristeilyn aikana.– (Isä) ei pyytänyt (tytöltä) anteeksi, vaan oli vain huolissaan vuotavasta verestä, äiti kertoi oikeudessa.Isä kertoi yrittäneensä ottaa hysteerisen tytön syliinsä, jolloin käsi osui kasvoihin. Isä kiisti olleensa vihainen, mutta myönsi harmistuneensa, koska tyttö ei kuunnellut häntä.Isä katsoi lisäksi, että tyttö on altistunut erotilanteen vuoksi johdattelulle. Itse hän katsoi joutuneensa mustamaalauksen kohteeksi. Pariskunta on riidellyt lasten huoltamisesta ja tapaamisesta.Hankalan tilanteen vuoksi äiti ei tehnyt rikosilmoitusta heti. Lyönti vaikutti äidin haluun erota miehestä, vaikkei se ollutkaan ainoa syy.Oikeuden arvion mukaan tieto vanhempien erosta ei ole vaikuttanut tytön kertomukseen. Viitteitä johdattelusta oikeus ei havainnut.mukaan tytöllä on todettu jo talvella 2015 pelko- ja ahdistusoireisto. Hän käy edelleen psykoterapiassa.– Lyöntiä on edeltänyt kiukuttelu. Tämä ei ole mikään peruste sille, että lapsen lyöminen olisi ollut hyväksyttävää, mutta se kuitenkin huomioidaan rangaistuksen mittaamisessa, käräjäoikeus linjasi.Sakkojen lisäksi mies tuomittiin maksamaan tyttärelleen 800 euron kipukorvaukset.