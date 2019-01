Kotimaa

Murtovarkaat iskivät lahtelaiseen varastoon – saaliiksi aseita

Lahdessa

Poliisin

murtauduttiin juuri ennen vuodenvaihdetta varastotiloja vuokraavan yrityksen yhteen varastoon, Hämeen poliisilaitos tiedottaa.Poliisin mukaan tekijät pääsivät varastotiloihin luvallisesti. Tämän jälkeen tekijät murtautuivat varastotilojen yksittäiseen varastoon, josta he anastivat omaisuutta.– Anastetun omaisuuden joukossa on ollut myös muutamia aseita ja aseisiin liittyviä tarvikkeita. Varastossa olleet aseet olivat luvallisia, poliisin tiedotteessa kerrotaan.suorittaman tutkinnan perusteella tekijät ovat tiedossa. Poliisi on saanut haltuunsa osan anastetusta omaisuudesta, mukaan lukien aseita.Tapaukseen liittyen on vangittu kaksi henkilöä ja useampia henkilöitä on ollut kiinniotettuna.Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa.