Kotimaa

Metro ei kulje viikonloppuna Helsingissä – huoltotauko alkaa illalla

Helsingissä huoltotauko sulkee metroliikenteen viikonloppuna. Metroliikenne palaa normaaliksi maanantaiaamuna.Ajamatta jäävät metrovuorot korvataan pääosin busseilla. Ylimääräiset bussilinjat saattavat ruuhkautua ajoittain.Poikkeusjärjestelyt alkavat tänään noin kello 18, minkä jälkeen metro ei kulje illalla väleillä Itäkeskus–Mellunmäki ja Itäkeskus–Vuosaari. Junat kulkevat Matinkylästä ja Tapiolasta Itäkeskukseen.Lauantaina ja sunnuntaina metro ei puolestaan kulje ollenkaan Helsingissä. Lauttasaaresta länteen kaikki junat ajavat Matinkylään asti, eikä osa käänny Tapiolassa kuten tavallisesti.Syynä katkoon on metron uuden asetinlaitteen asennus.Lippuja ei myydä kaikilla linjoillaKantakaupungissa metroa korvaa raitiovaunu 11. Vuoroväli vaihtelee viikonloppuna kymmenestä kahteentoista minuuttiin.Perjantai-iltana metroa korvaa kaksi linjaa, jotka kulkevat Itäkeskuksesta Mellunmäkeen ja Itäkeskuksesta Vuosaareen. Linjat aloittavat liikennöinnin tänään noin puoli kuudelta illalla. Bussit kulkevat viiden minuutin vuorovälein noin puoli yhdeksään asti illalla. Tämän jälkeen vuoroväli pidentyy kymmeneen minuuttiin. Liikenne päättyy hieman ennen puolta yötä.Lauantaina ja sunnuntaina metroa korvaa Lauttasaaresta ja Rautatientorilta Itä-Helsinkiin vievät kolme bussilinjaa. Linjat kulkevat lauantaiaamuna kello viiden ja sunnuntaiaamuna kello kuuden jälkeen. Vuoroväli on kello 9–20.30 viitisen minuuttia, aamun ja illan tunteina kymmenen minuuttia. Viimeiset vuorot lähtevät ennen puoltayötä.Linjoille on merkitty erikseen pysäkit, joilla bussit pysähtyvät.Myös muun muassa Lauttasaaren bussilinjoissa on korvaavuuksia. Korvaavien linjojen reitit, aikataulut ja tarkemmat muutokset löytyvät HSL:n reittioppaasta.Matkustajien kannattaa huomioida, että kuljettajat eivät myy lippuja kaikilla metroa korvaavilla raitiovaunu- tai bussilinjoilla.