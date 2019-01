Kotimaa

Puolustusvoimien kohujen vuosi: Pahoinpitelyepäilyjä, sukulaisten suosimista ja naisten kokemaa ahdistelua

Varusmiehiä ja ammattisotilaita epäillään pahoinpitelyistä

Johtajia epäillään sukulaisten suosimisesta

Yliluutnantti tuomittiin huumeidenkäytöstä

Kirja herätti keskustelua naisten armeijakokemuksista

Siviileitä otettiin kiinni päätösharjoituksessa

Valtakunnansyyttäjävirasto tiedotti tiistaina nostaneensa syytteet Ilmavoimien komentajaa Sampo Eskelistä sekä Karjalan lennoston ex-komentajaa Markus Päiviötä vastaan.Epäilyt saivat alkunsa Päiviön toiminnasta vapaaehtoisessa kertausharjoituksessa Lemmenjoella vuonna 2017. Kyse on ainakin epäillystä epäasiallisesta toiminnasta alaisia kohtaan.Eskelisen kohdalla epäilyksenä puolestaan on, että hän viivytteli viivytteli alaisensa epäiltyjä rikoksia koskevan esitutkinnan aloittamista.IS:n tietojen mukaan komentaja oli alkanut räyhätä ja sättiä paikalla olleita harjoitusten aikana.Kohu ei ole ainoa vuonna 2018 Puolustusvoimiin kohdistunut.IS uutisoi joulukuun lopussa, että parinkymmenen varusmiehen ja ammattisotilaan epäillään syyllistyneen pahoinpitelyihin ja palvelusrikoksiin Ilmavoimien päättöharjoituksessa.Epäiltyjä rikoksia ovat toiseen sotilaaseen kohdistunut pahoinpitely ja palvelusrikos. Rikoksesta epäiltyjä on noin parikymmentä henkilöä Ilmasotakoulusta ja Porin prikaatista.Kaikki epäiltyjen rikosten uhrit ovat Porin prikaatin varusmiehiä, joista osa sai tekojen johdosta lieviä vammoja. Epäillyt teot tapahtuivat sotaharjoituksen yhteydessä Jämsän Hallissa.Marraskuussa STT kertoi Keskusrikospoliisin aloittaneen esitutkinnan kahdesta Puolustusvoimiin liittyvästä rikosepäilystä.Toinen liittyi Merivoimissa ja toinen Ilmasotakoulussa työskentelevään henkilöön. Molemmissa epäiltiin virkavelvollisuuden rikkomista.STT:n mukaan Merivoimien lippueamiraalin epäiltiin toimineen tehtävissään esteellisenä kahdessa läheistään koskeneessa tapauksessa. Hallintolain esteellisyyssäännöksiin liittyvissä tapauksissa oli kyse yhtäältä läheisen palkkaan liittyvästä asiassa ja toisessa tilanteessa läheisen suoritusarvioinnista.Ilmasotakoulussa työskennelleen henkilön osalta julkisuudessa oli sukulaisten suosimisepäily Ilmavoimien lentoreserviupseerikurssin lisähaussaKRP:n esiselvityksistä Merivoimiin ja Ilmasotakouluun liittyen kertoi aiemmin Lännen Media.Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi lokakuussa 44-vuotiaan miehen huumausaineen käyttörikoksesta. Rikos tapahtui ilmasotakoulun ampumaleirillä, jossa mies toimi ryhmänjohtajana.Taisteluampumaharjoituksen johtajana toiminut everstiluutnantti kertoi oikeudessa yliluutnantin hikoilleen voimakkaasti ja kärsineen tärinäkohtauksista. Hermostuneesti ja epäloogisesti käyttäytynyt yliluutnantti ei kyennyt esittelemään ampumakäskyä asianmukaisesti eikä aikataulun puitteissa.Laboratoriotulosten mukaan yliluutnantti oli käyttänyt amfetamiinia ja metamfetamiinia sekä lääkkeitä, jotka sisälsivät oksatsepaamia ja tematsepoaamia.Käräjäoikeus tuomitsi yliluutnantin 60 päiväsakkoon.Yliluutnantti kiisti syytteen ja on valittanut käräjäoikeuden ratkaisusta Vaasan hovioikeuteen, joten tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Yliluutnantti väitti, että asia johtui kovasta kuumeflunssasta.Syyskuussa julkaistu reservin luutnantti Kaisa-Maria Töllin teos Häiriö! Nainen intissä (Docendo) herätti keskustelua naisten armeijassa kokemasta kiusaamisesta ja seksuaalisesta häirinnästä.Töllin kirjaa varten haastattelemasta 52 naisesta varusmiespalveluksessa kiusaamista kertoi kokeneensa 32 naista, ja seksuaalista häirintää 22 naista.Naiset kertoivat Töllille muun muassa saaneensa varusmiespalveluksessa kommentteja takapuolestaan ja rinnoistaan sekä joutuneensa kuulemaan hyvin rivoa kielenkäyttöä.Pääesikunta kommentoi teosta IS:lle todeten, että Puolustusvoimat jatkaa tasa-arvon jayhdenvertaisuuden edistämistä. Pääesikunnasta myös huomautettiin, että esimiehet ja kouluttajat voivat puuttua vain niihin tapauksiin, jotka he saavat tietoonsa.Kesäkuussa huomiota herätti Karjalan lennoston joukkokoulutuskauden päätösharjoituksen toukokuiset tapahtumat.Varusmiehistä koottu partio huomasi puolustusvoimien harjoitusalueella auton, jossa istui kaksi siviilipukuista miestä. Partio otti miehet kiinni.Puolustusvoimat kommentoi tapausta julkisuudessa varsin niukasti. IS:lle asiasta kertoneiden silminnäkijöiden mukaan tilanne oli ikävä.Silminnäkijöiden mukaan miehiä muun muassa istutettiin kuumuudessa kiinni otettuina useita tunteja. Sisä-Suomen poliisi selvitteli tapausta.