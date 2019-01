Puolustusvoimat vaikenee Lemmenjoen tapahtumista – IS:n tietojen mukaan rikossyytteet saanut komentaja haukkui törkeästi paikalla olleita

Kotimaa

Puolustusvoimat vaikenee Lemmenjoen tapahtumista – IS:n tietojen mukaan rikossyytteet saanut komentaja haukkui

Osallistujat ottivat välittömästi yhteyttä esimieheen

Tapahtuma on yhteistoimintatilaisuus ja siellä on jonkinlainen seminaari ajankohtaisesta asiasta, tämän tyyppisiä juttuja.

Merkittäviä vieraita









Syyttäjänä

En voi tässä vaiheessa avata sitä sen enempää kuin mitä on kerrottu. Teonkuvaus ja muut tulevat julkisiksi sitten, kun ne hovioikeuden käsittelyssä luetaan.

Puolustusvoimat ei voi kommentoida

En pysty kommentoimaan vuoden 2017 vapaaehtoisia kertausharjoituksia, koska oikeusprosessi on kesken.